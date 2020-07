Secondo una fonte all’interno del governo dimissionario francese, citata dall’agenzia AFP, Edouard Philippe lascia il suo posto di primo ministro definitivamente, dopo essere rimasto 3 anni in carica. A palazzo Matignon, sede dell’esecutivo, sono in corso i preparativi per il passaggio di consegne con il successore. Su Twitter si moltiplicano gli omaggi all’ormai ex premier da parte di suoi fedelissimi, come l’eurodeputato Gilles Boyer: «Saluto Edouard Philippe, che è stato un grande primo ministro per la Francia».