In Romania si è dimesso il premier uscente Ludovic Orban, all’indomani delle elezioni legislative che hanno registrato un risultato deludente per il suo Partito liberale (Pnl), superato a sorpresa, e a dispetto dei sondaggi, dal Partito socialdemocratico (Psd) all’opposizione. Tuttavia, nonostante l’uscita di scena del premier, il centrodestra conserva le maggiori chance di formare una nuova maggioranza di governo, potendo contare, a differenza dei socialdemocratici, sull’alleanza con altre formazioni minori. Una prospettiva questa, peraltro, decisamente favorita dal presidente liberale Klaus Iohannis.

Il presidente Iohannis da parte sua è stato chiaro nell’indicare oggi la sua preferenza per un nuovo governo di centrodestra. «I risultati delle elezioni - ha detto - dimostrano che non esiste un vincitore chiaro. Tuttavia, se guardiamo i risultati provvisori vediamo che il partito liberale ha ottenuto il 25%, mentre nel 2016 aveva avuto il 20%. Allo stesso modo l’Usr che nel 2016 aveva ottenuto l’8%, nel voto di ieri è arrivato al 15%, mentre il Psd è sceso dal 45% al 29%. E’ pertanto chiaro che il centrodestra ha ottenuto il 50% dei voti e che il Psd può restare fuori dall’esecutivo». Il presidente ha quindi annunciato per i prossimi giorni l’avvio delle consultazioni per la formazione del governo, che sarà chiamato a varare le «necessarie misure contro la pandemia, a gestire la campagna per il vaccino e ad attuare le riforme».