L’ambasciatore americano in Cina, Terry Branstad, lascerà la carica agli inizi di ottobre per fare ritorno in Iowa, lo stato americano di cui è stato governatore a lungo.

Una nota della rappresentanza diplomatica Usa a Pechino ricorda che Branstad aveva confermato la scorsa settimana la sua decisione al presidente Donald Trump.

«Abbiamo fatto progressi significativi e non smetteremo di insistere per ulteriori risultati», ha commentato l’ambasciatore in merito alla ‘fase uno’ dell’accordo sul commercio. «Stiamo riequilibrando il rapporto Usa-Cina in modo che sia equo e reciproco e possa alimentare una crescita positiva in entrambi i Paesi».

«Il presidente Donald Trump aveva scelto l’ambasciatore Branstad per l’esperienza ultradecennale nel trattare con la Cina che lo aveva reso la persona migliore per rappresentare l’amministrazione e difendere gli interessi e gli ideali americani in questa importante reazione», ha scritto in un tweet il segretario di Stato americano Mike Pompeo, senza tuttavia fornire spiegazioni sull’uscita di Branstad o sui nomi dei potenziali sostituti in una carica così delicata.

Designato nel dicembre del 2016, subito dopo la sua vittoria elettorale, Trump spiegò la scelta premiando l’esperienza politica, commercio e agricoltura, così come la «lunga relazione con il presidente cinese Xi Jining», conosciuto da Branstad fin dal 1985 attraverso gli scambi governativi tra Usa e Cina.

In aggiunta a questa lettura, fu anche citata un’amicizia mantenuta tra i due, confermato dall’episodio che vide Xi incontrare ancora Branstad durante una visita negli Usa nel 2012 quando era però vicepresidente della Repubblica popolare.

È del 9 settembre, invece, l’ultimo episodio di attrito con Branstad protagonista: un articolo d’opinione scritto dall’ambasciatore, in cui accusava il governo cinese di «sfruttare» l’apertura statunitense negli ultimi decenni, fu rigettato dal Quotidiano del Popolo, ‘voce’ del Partito comunista cinese, che rifiutò di pubblicarlo per essere «gravemente incoerente con i fatti. Se desidera pubblicare questo editoriale sul People’s Daily, dovrebbe apportare revisioni sostanziali basate sui fatti nel principio di uguaglianza e rispetto reciproco», spiegò la testata.

In risposta, Pompeo accusò il Quotidiano del Popolo di «ipocrisia», dicendo che se il governo cinese fosse un potere maturo, «rispetterebbe il diritto dei diplomatici occidentali di parlare direttamente al popolo cinese».

