Secondo il portale del magazine, la ministra ha offerto il passo indietro alla cancelliera Angela Merkel, a causa delle accuse di plagio al suo dottorato di ricerca, che potrebbero costarle il titolo. In passato diversi ministri si sono ritirati per problemi analoghi.

Le verifiche sulla tesi di dottorato della Giffey, alla Freie Universitaet di Berlino, sono ancora in corso, e dovrebbero concludersi per la fine di giugno. La ministra socialdemocratica ha però deciso di non attenderne l’esito: «I membri del governo, il partito e l’opinione pubblica chiedono chiarezza. Quindi ho deciso di rimettere il mio mandato come ministra».