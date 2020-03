Un folle gesto che gli è costato una denuncia per i reati di procurato allarme e inosservanza ai provvedimenti dell’autorità. Un 25.enne del Casertano ieri si è filmato mentre, dopo essersi abbassato la mascherina, ha sputato di nascosto sulla frutta in un supermercato nella provincia di Caserta. Il ragazzo era in compagnia di un altro giovane ed ha poi diffuso il video su Instagram con tanto di scritta: «Infettiamo». Immediate le reazioni degli utenti, che hanno segnalato il filmato in questione alle autorità. In poche ore gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Caserta hanno rintracciato il 25.enne, lo hanno raggiunto nella sua abitazione e lo hanno portato in Questura, dove gli è stata notificata la denuncia e sequestrato il telefonino. «L’imbecillità sta raggiungendo limiti mai neanche pensati prima, il cattivo utilizzo dei social e la mania di voler essere protagonisti sta aiutando in tal senso», ha commentato su Facebook il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, aggiungendo: «L’idiota che compie questo gesto, che vediamo nel video, sputa sulla frutta con il sorriso stampato sul volto, crede forse di essere divertente invece è un incosciente ed un criminale, in un momento come questo cospargere saliva e liquidi corporei è estremamente pericoloso, farlo volontariamente equivale ad attentare alla vita altrui».