Si è finta giornalista della testata fittizia WHN, ingannando i corrispondenti dalla Casa Bianca e anche la portavoce Jen Psaki. Kacey Montagu non esiste, o almeno non è una reporter, ma dallo scorso anno si è creata una doppia identità come corrispondente dalla Casa Bianca, assente fisicamente da 1600 Pennsylvania per le restrizioni legate alla COVID-19.