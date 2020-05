Con l’operazione La stangata, la Guardia di finanza (Gdf) di Busto Arsizio (Varese) aveva sgominato una banda accusata di aver derubato clienti stranieri di ingenti somme di denaro custodite all’estero (Cuba, India, Dubai, Russia, Cina e Hong Kong) dopo aver proposto di farle transitare in Italia (attraverso un cambio valuta a cui corrispondeva denaro falso) o in altri Paesi, senza passare dai canali ufficiali. E per farlo i componenti si erano anche travestiti da sceicchi. Ora, a due anni di distanza, la Gdf, con l’operazione La stangata continua, ha sequestrato a quattro di loro - serbi che vivono in Lombardia e sono imparentati fra loro - beni per 2,4 milioni (oltre 2,5 milioni di franchi): ovvero tre ville e due cascinali, nove appartamenti, due terreni e cinque box, ma anche un dipinto e due orologi di pregio.