Il ragazzo, oggi 27enne, è stato giudicato colpevole di essersi fatto organizzare nel 2014 un pranzo con il presidente dell’importante azienda di trasporti Alsa, Jorge Cosmen, spacciandosi per inviato del re Felipe VI e del governo. La sentenza è stata resa nota dall’agenzia di stampa Efe e altri media iberici.

All’epoca dei fatti, Gómez aveva solo 20 anni: si presentò come intermediario della Casa Reale e della vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría, chiedendo e ottenendo di pranzare a Ribadeo, in Galizia, con il numero 1 di Alsa. All’incontro giunse accompagnato da un vigile urbano di Madrid e uno di un municipio della provincia di Toledo. Il primo è stato condannato, il secondo assolto. Cosmen ha dichiarato nel processo di essersi insospettito nel corso del pranzo, dopo il quale seppe dalla Casa Reale e dal Governo che Gómez non era stato inviato da loro.