I ricercatori hanno esaminato gli studi epidemiologici usciti finora che hanno analizzato la capacità delle mascherine di ridurre il numero dei contagi. «I risultati suggeriscono che l’uso costante delle mascherine facciali, come quelle chirurgiche, può portare all’eradicazione della pandemia, se almeno il 70% delle persone le usa in pubblico costantemente - rileva Sanjay Kumar, autore dello studio - Anche quelle in tessuto, meno efficienti, possono rallentare la diffusione del virus se indossate sempre».

Tra i diversi tipi di mascherine in commercio, solo le N95 e FFP2 sono in grado di filtrare queste particelle di aerosol. La resa delle mascherine indossate per diverse ore, come accade agli operatori sanitari, influisce su quanto tempo possano essere indossate. La «comodità termica» è infatti importante, specialmente negli ambienti caldi e umidi. In questo senso le mascherine fatte con materiali di polimeri ibridi possono filtrare le particelle in modo molto efficiente e allo stesso tempo raffreddare il viso. Le fibre usate in queste speciali mascherine sono trasparenti alle radiazioni infrarosse, permettendo così al calore di uscire da sotto la mascherina.