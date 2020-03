Un paziente di 50 anni risultato positivo al tampone del coronavirus è ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Livorno. Secondo quanto riferisce la Ausl Toscana Nord Ovest le sue condizioni sarebbero critiche. L’uomo - riporta l’Ansa - si era presentato autonomamente al pronto soccorso. Successivamente tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena preventiva. La Asl è già attivata per individuare eventuali altri soggetti che nei giorni precedenti siano stati in contatto con l’uomo. «A seguito del primo caso di coronavirus a Livorno si è aperta l’unità di crisi - ha scritto su Facebook il sindaco Luca Salvetti -. Adesso con il vicesindaco Monica Mannucci, l’assessore Raspanti, i dirigenti e i funzionari siamo in Comune in attesa di informazioni per avviare le eventuali procedure che la Asl riterrà necessarie e per attuare il piano di emergenza alla luce del nuovo caso». Le direttive delle autorità prevedono di non recarsi negli ospedali in caso di sintomi associabili a quelli provocati dalla Covid-19, per evitare che il coronavirus si diffonda negli ospedali e che il personale sanitario venga posto in isolamento. L’invito è quello di telefonare alle hotline, ai numeri di emergenza o al proprio medico.