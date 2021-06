Sette migranti sono morti nel naufragio di un barcone avvenuto a circa 5 miglia da Lampedusa. L’imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all’improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare.

I soccorritori hanno recuperato 46 superstiti. Ma ci sarebbero ancora altri 9 dispersi, per la maggior parte bambini. Sia i sopravvissuti che le salme - quattro sono donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza - sono già state portate sul molo Favarolo dalle motovedette della Capitaneria di porto. Sul posto, c’è la polizia italiana che cercherà adesso di ricostruire la dinamica della tragedia.

Oltre al naufragio è stata una notte di sbarchi quella che si è registrata a Lampedusa. Sono 256 i migranti approdati sull’isola, a partire dalle 3.30, con quattro diversi barconi. Tre imbarcazioni sono state soccorse al largo, la quarta - con 6 tunisini a bordo - è invece riuscita ad arrivare, alle 7 circa, direttamente in porto. Anche ieri c’erano stati 4 sbarchi sull’isola con un totale di 136 persone.

I primi 120 migranti, di varia nazionalità, sono stati intercettati a circa 14 miglia a Sud dell’isola: erano su un’imbarcazione di 8 metri. I militari della Guardia di finanza italiana li hanno trasbordati e hanno lasciato alla deriva la «carretta». Alle 6.30 sono giunti a molo Favarolo i 30 migranti che erano stati intercettati a 12 miglia dalla motovedetta CP309 della Capitaneria di porto e poco dopo ne sono giunti altri 100. Poi si è registrato, fra Lampedusa e Lampione, il naufragio.

«Permane il silenzio»

«Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, non vale a nulla la solidarietà che, adesso, ci arriverà. Perché la solidarietà deve essere vera e concreta». Lo ha detto il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, dopo l’ennesima tragedia di migranti. «Continua il silenzio nei confronti del sindaco di Lampedusa - ha aggiunto - da parte del presidente del Consiglio Draghi. Sono passati 15 giorni, se non di più, da quando ho chiesto d’essere convocato per discutere di quello che avviene nel Mediterraneo. Ed essendo presente sul territorio, potrei sicuramente portare una visuale diversa sul fenomeno».

Aperta un’inchiesta

È stato aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, dalla Procura di Agrigento, dopo il naufragio. A coordinarlo, in queste primissime battute, è il procuratore capo Luigi Patronaggio. «Alla vista delle motovedette della Guardia costiera italiana, i migranti presenti sul barcone si sono sbilanciati - ha detto Patronaggio, ricostruendo per grandi linee la tragedia -. Tanti sono finiti in mare o perché mal distribuiti sul barcone o perché hanno perso l’equilibrio. Sulle salme verrà eseguito un esame esterno direttamente a Lampedusa. E poi, se dal caso, decideremo se disporre o meno autopsia».

Stando alle prime ricostruzioni della Guardia costiera italiana, che sta ancora verificando se ci siano ulteriori dispersi, la barca si è rovesciata poco prima che iniziassero le operazioni di soccorso, «verosimilmente a causa dello spostamento dei migranti». Durante le operazioni di soccorso, cinque migranti sono stati rianimati dai medici che si trovano a bordo delle motovedetta delle Capitanerie.

Intanto, sul tema dei migranti si è espresso anche il leader della Lega, Matteo Salvini: «Siamo già a più del triplo degli sbarchi rispetto all’anno scorso e nell’estate post-COVID non è pensabile. Ricordo che da ministro ho l’orgoglio di aver dimezzato il numero dei morti. Più gente metti sui barchini e sui barconi nelle mani degli scafisti più gente condanni a morte». «Il ministro dell’Interno - ha aggiunto Salvini - faccia il ministro dell’Interno. Il ministro dell’Interno faccia quello che fanno Francia, Spagna, Grecia, Malta e Slovenia: difenda il diritto e la legalità. Non è pensabile un luglio e agosto di sbarchi continui per problemi economici, sociali e sanitari», ha concluso il senatore leghista.

Un'altra tragedia in mare

Una bimba di cinque anni trovata su un barcone alla deriva sul tragitto tra l’Africa occidentale e le isole Canarie è morta nella notte mentre veniva trasportata d’urgenza in ospedale da un elicottero dell’esercito spagnolo. Lo ha reso noto il servizio delle emergenze sanitarie regionale delle Canarie. Insieme alla bimba sono stati trasportati in elicottero anche una donna e un uomo, entrambi ricoverati. La donna è in condizioni «critiche», mentre l’uomo è in condizioni «gravi».

Secondo fonti consultate dall’agenzia di stampa Efe, i migranti soccorsi hanno passato almeno 17 giorni sul barcone alla deriva. Altre 32 persone che si trovavano a bordo sono state tratte in salvo da una nave mercantile, che passava nella zona in cui si trovavano, a più 200 miglia a sud dell’isola di Tenerife.

L’equipaggio ha rinvenuto sul barcone anche il cadavere di un uomo. Ora il cargo si sta dirigendo verso Tenerife con i sopravvissuti.

