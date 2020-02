«Diciamo le cose come stanno. Il clima freddo presto colpirà di nuovo tutto il Medio Oriente, con temperature che scenderanno sotto lo zero in diverse aree ed ogni inverno i bambini nella regione si ammalano, smettono di andare a scuola e rischiano di morire... Occorre un grande movimento globale e umano di carità o sarà una strage».

È il grido d’allarme lanciato oggi da Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, sui rischi in particolare per i bimbi siriani.

«Da anni denunciamo le gravi condizioni in cui versano i bambini profughi interni ed esterni siriani in questo periodo dell’anno. Da anni muoiono tante piccole Iman al freddo e al gelo in fuga dalla peggiore catastrofe umanitaria del pianeta ma sembra ogni volta che escono sui media queste notizie che nessuno sapeva nulla, non è vero!», afferma Iacomini.

«È evidente che questa guerra come altre non è più nell’agenda del dibattito politico, anzi anche in questo caso siamo di fronte all’ennesimo ‘effetto Aylan’ (il cui corpicino riverso su una spiaggia turca è diventato il simbolo dell’immigrazione verso l’Europa, ndr), ossia tre giorni di commozione e indignazione globale e poi si lasciano morire bambini e bambine come se nulla fosse in quei territori nell’indifferenza generale e senza che nessuno osi dire basta», prosegue il portavoce.

Milioni di bambini vulnerabili in Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Siria, nello stato di Palestina e tra i rifugiati in Turchia avranno poca protezione contro il freddo. Cosa vogliamo fare?... Solo in questi Paesi, ci sono quasi quattro milioni di bambini sfollati e 4,8 milioni di bambini che vivono come rifugiati. Lo scorso inverno, almeno 130 bambini sono morti lungo il tragitto o all’arrivo al campo di Al Hol, nel nord-est della Siria, dopo essere fuggiti da intense violenze a Baghouz e dintorni. Sta accadendo la stessa cosa nella zona di a Idlib dove c’è l’inferno», conclude.

