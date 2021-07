L’Afghanistan potrebbe registrare il più alto numero di vittime civili in oltre 10 anni se l’offensiva dei talebani nel Paese non verrà fermata. Lo prevede la Missione ONU in Afghanistan (UNAMA) in un rapporto pubblicato oggi, nel quale sottolinea che le truppe afgane e le forze filogovernative sono responsabili di un quarto di tutte le vittime civili causate finora.