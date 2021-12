Ecco perché la Cina non riaprirà presto

Il caso

Le autorità insistono con i lockdown lampo per salvare l’export e i grandi eventi come le Olimpiadi – La linea rigida di Pechino ha a che fare con la variante Omicron, con i tanti anziani ancora non vaccinati e con i preparati Sinopharm e Sinovac, meno efficaci rispetto a Moderna e Pfizer – Vendita al dettaglio, ristorazione e settore alberghiero intanto mostrano i primi segnali di crisi