Il maltempo in Olanda ha causato la rottura di una diga lungo il canale di Juliana, vicino a Meerssen, nella provincia del Limburgo. Lo riferisce l’agenzia di stampa Anp, precisando che l’acqua si sta riversando da un foro di circa un metro, che però potrebbe diventare più grande, secondo un portavoce della sicurezza per la regione del Limburgo meridionale, che ha invitato la popolazione locale a «lasciare la zona e cercare un posto sicuro dove rifugiarsi».

In previsione di possibili inondazioni nella provincia, è stato completamente evacuato l’ospedale VieCuri, situato sulle rive della Mosa a Venlo. I circa 140 pazienti vengono trasferiti in altri ospedali in queste ore, mentre quelli del pronto soccorso saranno indirizzati ad altri ospedali. L’ospedale di Venlo rimarrà chiuso almeno fino a lunedì.