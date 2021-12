L’uomo, un responsabile delle vendite di area che lavora per un’azienda identificata come «R-GmbH», stava andando al lavoro «dalla sua camera da letto al suo ufficio a casa al piano di sotto», quando è scivolato e si è fratturato una vertebra. Ma poiché stava scendendo le scale, per la prima volta quel giorno per andare direttamente nel suo ufficio a casa, il tribunale ha ritenuto che il suo viaggio fosse «assicurato come attività nell’interesse del suo datore di lavoro, come il tragitto per andare al lavoro». L’assicurazione inizialmente si è rifiutata di coprire il sinistro.