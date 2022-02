«Siamo in attesa che succeda qualcosa»

A Odessa è «calma apparente». Quarta città più popolata dell’Ucraina, celebre per la monumentale scalinata del film La corazzata Potëmkin, la città è collocata a quasi 500 chilometri di distanza dalla capitale Kiev. La tensione causata dall’attacco russo all’Ucraina si può avvertire anche tra le strade della città, in particolare nelle zone del porto. Ce lo conferma direttamente dal posto Ugo Poletti, direttore dell’Odessa Journal, la piattaforma di comunicazione in lingua inglese della città.

Com’è la situazione a Odessa?«La situazione a Odessa, in questo momento, è di una calma apparente. La popolazione ha mostrato una compostezza sociale encomiabile. A differenza di altre zone dove stanno combattendo molto più duramente, tutti abbiamo assistito a scene di colonne di macchine e di gente...