Il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov e il suo omologo statunitense Antony Blinken avranno domani un colloquio telefonico. Lo riferisce il ministero russo degli esteri citato dall’agenzia di stampa ufficiale Tass. L’appuntamento telefonico è stato confermato in serata anche dal portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, in un briefing. Sarà la prima volta che i due si parlano dopo la consegna della risposta scritta degli Stati Uniti alle richieste di Mosca.

Gli Stati Uniti, nel frattempo, continuano a cercare una soluzione diplomatica alla crisi ma sono «pronti a tutto quello che può accadere». Lo ha detto il presidente americano Joe Biden sottolineando che durante la riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU gli USA hanno spiegato la «portata della minaccia» della Russia. Durante l’incontro con l’emiro del Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani alla Casa Bianca Biden ha affrontato gli ultimi sviluppi della crisi in Ucraina. «Continuiamo a cercare la via diplomatica come il modo migliore per andare avanti», ha detto il presidente. «Ma con la Russia che continua ad aumentare le sue truppe attorno all’Ucraina siamo pronti, qualunque cosa accada», ha aggiunto. Biden ha anche riferito di aver parlato con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, giovedì scorso e che le due nazioni sono impegnate in un sforzo diplomatico «non stop».