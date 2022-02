«Per la prima volta in assoluto l’Unione europea finanzierà l’acquisto e la consegna di armi ed equipaggi per un Paese sotto attacco. E’ un momento spartiacque». Lo ha annunciato la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen in merito allo strumento European Peace Facility con cui l’Unione finanzierà l'acquisto anche di materiale letale. E non solo: anche gli alleati della Nato stanno rafforzando il loro sostegno politico e pratico all'Ucraina. Berlino ha autorizzato l’export di 1.000 armi anticarro e 500 missili terra-aria Stinger, Londra ha fornito finora circa 2.000 missili anticarro. Parigi invierà più armamenti. Praga approvato consegne di armi per un valore di 7,6 milioni di euro. E pure Roma sta valutando l’invio di materiale bellico.

Certo, non si tratta di un intervento militare...