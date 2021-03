I leader di Israele, Austria e Danimarca hanno annunciato ieri a Gerusalemme che realizzeranno piani congiunti di ricerca e sviluppo sui farmaci anti pandemia e investiranno nella produzione di vaccini. La premier danese Mette Frederiksen e il cancelliere austriaco Sebastian Kurz hanno definito con Benjamin Netanyahu una strategia comune sui vaccini, dal momento che «dobbiamo assicurarci di poter proteggere la nostra gente e anche aiutare altri Paesi e l’umanità in generale», come hanno dichiarato. L’investimento congiunto in impianti di produzione di vaccini «riflette il rispetto che abbiamo gli uni per gli altri e la fiducia che abbiamo nel lavorare insieme per proteggere la salute della nostra gente». I tre hanno dichiarato di avere una visione condivisa, basata sulla convinzione che «l’accesso...