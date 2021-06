Nel 2020 la Confederazione ha ricevuto 495 notificazioni di imprese intenzionate a fornire prestazioni di sicurezza private all’estero dalla Svizzera. È quanto rivela il quinto rapporto di attività sull’attuazione della legge federale in materia, di cui il Consiglio federale ha preso atto oggi e che traccia un bilancio giudicato positivo.

Se un’impresa vuole offrire prestazioni di sicurezza private dalla Svizzera, secondo la legge deve avvisare in anticipo l’autorità federale competente, sottolinea il governo in un comunicato. L’unità responsabile dell’attuazione è la Sezione Controlli all’esportazione e servizi di sicurezza privati (CESP) della Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

L’anno scorso, alla CESP sono pervenute 495 notificazioni, che riguardavano principalmente quattro gruppi di attività: protezione di persone e guardia di beni e immobili in un ambiente complesso, servizio d’ordine, attività di informazione private e sostegno a forze armate o di sicurezza. Circa la metà riguardavano aree quali Nord Africa, Medio Oriente, Europa e Asia centrale.

La CESP ha avviato tre procedure di esame: in un primo caso, l’attività pianificata è stata vietata, in un secondo la notifica è stata ritirata dalla società interessata e un terzo rimane ancora in sospeso.