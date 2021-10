La somministrazione del vaccino antinfluenzale in contemporanea a quello contro la COVID-19 non ha prodotto problemi di sicurezza e preserva la risposta immunitaria a entrambi i vaccini. Questa la conclusione di uno studio pubblicato in preprint sul British Medical Journal (Bmj) e finanziato dal National Institute for Health Research inglese.

Un totale di 679 volontari sono stati reclutati in 12 strutture in Inghilterra e Galles. Avevano tutti più di 18 anni e avevano già ricevuto una dose del vaccino Pfizer o AstraZeneca e stavano aspettando la loro seconda dose. Sono stati testati 2 vaccini anti-COVID e 3 vaccini antinfluenzali, per un totale di 6 combinazioni. I volontari sono stati assegnati in modo casuale a ricevere un vaccino antinfluenzale o un’iniezione di soluzione salina placebo nel braccio opposto al loro secondo vaccino contro la COVID-19. Tre settimane dopo il gruppo che ha ricevuto il placebo ha ricevuto il vaccino antinfluenzale e viceversa. I partecipanti hanno poi eseguito una visita medica per discutere eventuali effetti collaterali e fornire un campione di sangue.

Gli effetti collaterali più comuni sono stati dolore intorno al sito di iniezione e affaticamento. Nessuna differenza significativa è stata trovata in quattro delle sei combinazioni di gruppi; in due combinazioni c’è stato un leggero aumento di almeno un effetto collaterale, ma le reazioni sono state per lo più lievi o moderate. Le risposte immunitarie al vaccino contro l’influenza e la COVID-19 sono state preservate quando somministrati insieme. Un punto di forza dello studio era che non escludeva le persone in gravidanza, con gravi problemi medici o anziani, quindi la popolazione che aveva maggiori probabilità di ricevere entrambi. «Questo - ha dichiarato Rajeka Lazarus, consulente in malattie infettive e microbiologia presso gli University Hospitals Bristol e ricercatore capo dello studio - è un passo davvero positivo che potrebbe significare meno appuntamenti per coloro che richiedono entrambi i vaccini». I risultati dello studio ComFluCOV, in attesa della revisione paritaria, sono già stati presentati al Comitato congiunto del Regno Unito per la vaccinazione.

