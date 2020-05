Silvia Romano è tornata nella sua Milano, nel quartiere Casoretto dove è nata. La giovane cooperante liberata sabato dopo 18 mesi di prigionia in Somalia è tornata a casa, accolta dagli applausi dei vicini, accorsi in strada o affacciati sui balconi

«Sto bene», ha detto la 24.enne scendendo dall’auto insieme alla sorella e alla madre. La via - gremita di persone - è stata chiusa al traffico per alcuni minuti. Silvia Romano è apparsa felice, con addosso l’abito tradizionale somalo di colore verde. Poco dopo, la 24.enne si è affacciata alla finestra e a chi le chiedeva come stessa ha mostrato il pollice in su.

Il racconto agli inquirenti: nessuna violenza, la conversione dopo aver letto il Corano

Durante l’interrogatorio avvenuto ieri a Roma la cooperante ha ripercorso i lunghi mesi della prigionia, dal 20 novembre del 2018, quando è stata rapita da un villaggio in Kenya. A suoi carcerieri, che l’hanno spostata in sei diversi luoghi ogni 3-4 mesi, Silvia ha chiesto un quaderno su cui ha segnato date, luoghi e sensazioni. «Ero disperata, piangevo sempre. Il primo mese è stato terribile», ha raccontato agli inquirenti. Poi «mi hanno detto che non mi avrebbero fatto del male, che mi avrebbero trattata bene. Ho chiesto di avere un quaderno, sapevo che mi avrebbe aiutata». Il quaderno le è poi stato sequestrato prima di essere liberata.

Stando a quanto emerso finora, non avrebbe subito violenze: «Stavo sempre in una stanza da sola, dormivo per terra su alcuni teli. Non mi hanno picchiata e non ho mai subito violenza. Non sono stata costretta a fare nulla. Mi davano da mangiare e quando entravano nella stanza i sequestratori avevano sempre il viso coperto». Quando ha chiesto di poter leggere qualcosa, ha chiesto anche di poter avere il Corano. Proprio in questo momento sarebbe avvenuta la conversione: «Leggevo il Corano, pregavo. La mia riflessione è stata lunga e alla fine è diventata una decisione»

