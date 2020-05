Hanno cominciato oggi ad analizzare tutte le decine e decine di messaggi d’odio, e in particolare quelli con minacce di morte, gli investigatori del Ros (Raggruppamento operativo speciale) dei carabinieri di Milano, guidati da Andrea Leo, che conducono l’inchiesta per minacce aggravate nei confronti di Silvia Romano, coordinata dal capo del pool dell’antiterrorismo milanese Alberto Nobili.

Gli investigatori in queste ore stanno passando al setaccio tutti i messaggi della campagna d’odio on line che si è scatenata contro la cooperante milanese, liberata sabato in Somalia dopo un anno e mezzo di prigionia. Post e altri scritti sul web con attacchi durissimi e anche minacce di morte, dopo che si è saputo che la 24.enne si è convertita all’Islam. La ragazza e la madre sono state sentite ieri da investigatori e inquirenti milanesi. E ora le indagini puntano ad individuare con precisione gli autori delle intimidazioni online e delle minacce. Gli inquirenti stanno anche verificando eventuali collegamenti tra autori di messaggi e gruppi dell’estrema destra.