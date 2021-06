Un presidio per i diritti sul lavoro è finito nel sangue e un sindacalista è morto travolto da un camion. È accaduto a Biandrate, provincia di Novara, all’ingresso del centro distribuzione Lidl. La vittima è un 37.enne di origini marocchine e coordinatore SiCobas per la provincia di Novara. Arrestato il camionista, un 25.enne della provincia di Caserta, che si è costituito a una pattuglia dei carabinieri all’altezza del casello autostradale Novara Ovest, dopo una fuga di alcuni chilometri.

È accusato di omicidio stradale, resistenza e omissione di soccorso. «Sono molto addolorato», commenta il premier Mario Draghi, secondo cui «è necessario che si faccia subito luce sull’accaduto», mentre per il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, «è inaccettabile che nel nostro Paese l’esercizio delle libertà sindacali possa mettere a rischio la vita».

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, e della polizia, il camionista, che lavora per conto di una ditta incaricata dalla Lidl, era in coda dietro ad altri mezzi, all’interno del centro di distribuzione di fronte al quale si era formato un capannello di aderenti al sindacato SICobas, in presidio nell’ambito dello stato di agitazione indetto a livello nazionale. Spazientito dall’attesa, il giovane ha improvvisamente imboccato contromano la corsia di entrata, compiendo alcune accelerazioni nonostante i manifestanti fossero davanti al veicolo.

Sul posto erano presenti due agenti in borghese della Digos, che hanno estratto il tesserino e intimato l’alt, ma il camionista ha proseguito la sua marcia a scatti e, superati i cancelli, ha svoltato a destra per raggiungere la strada. Il sindacalista è stato travolto dalle ruote sul lato destro del mezzo, che si è poi allontanato. I soccorsi sono stati immediati, ma per il 37.enne non c’è stato nulla da fare.

A una settimana dagli scontri al presidio dei lavoratori della logistica di Lodi, il caso di Biandrate ricorda l’episodio accaduto nel 2016 a Piacenza, dove un facchino 53.enne di origine egiziana fu travolto da un tir all’esterno di una ditta piacentina di logistica mentre era in corso una vertenza tra il sindacato Usb e i vertici dell’azienda.

«La morte di un sindacalista, investito durante un presidio sindacale, è un fatto gravissimo, inaccettabile, sul quale è necessario fare presto piena luce», dice il leader della Cgil, Maurizio Landini, che avverte: «Nella logistica si stanno verificando troppi episodi d’intimidazione e di violenza, che mettono seriamente in discussione le libertà sindacali. E questo avviene in un settore, dove anche per effetto del ricorso ad appalti e sub appalti, e dell’applicazione di contratti pirata, i diritti e le tutele fondamentali dei lavoratori sono continuamente calpestati, in un clima spesso da Far West».

Unanime il cordoglio e la condanna da parte della politica, i sindacati hanno proclamato lo sciopero per l’intera giornata odierna e per le giornate di sabato e domenica. «Non è possibile morire mentre si esercita il diritto costituzionale ad esprimere la propria opinione e non si devono mai mettere lavoratori contro lavoratori. Il diritto di manifestare è sacrosanto e ogni atto di violenza va condannato», dicono Filcams-Cgil e Filt-Cgil, Fisascat-Cisl e Fit-Cisl e Uiltucs e Uiltrasporti che, «in attesa che la giustizia faccia chiarezza su quanto accaduto», chiedono «un intervento forte, anche a livello istituzionale, per affermare legalità e diritti in un mondo che troppo spesso li ignora».

