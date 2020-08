«Non aspetto che qualcuno trafughi notizie, né che l’INPS renda noti i nomi, ma preferisco dire subito che, pur essendo sindaco di un piccolo comune, ho chiesto il bonus da 600 euro come libero professionista. E non l’ho fatto per rubare qualcosa, ma per un semplice e chiaro motivo: dopo l’ultima fattura del 26 febbraio, a marzo, aprile e maggio ho fatturato zero con la mia partita Iva». Lo afferma Federico Broggi, segretario provinciale del PD di Como nonché sindaco di Solbiate con Cagno, Comune di circa 4.000 abitanti.