Le autorità sanitarie americane hanno aggiunto Singapore alla lista di destinazioni maggiormente esposte al rischio di contrarre il coronavirus: secondo quanto riporta la CNN, l’organismo di controllo sulla sanità pubblica USA - il CDC, Centers for Disease Control and Prevention - ha spostato la città-Stato dal Livello 3 (alto rischio) al Livello 4, vale a dire la più alta categoria di rischio. Il CDC sconsiglia di recarsi in questi Paesi.