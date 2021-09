In qualità di uno dei componenti principali degli alimenti, l’amido è generalmente prodotto dalle colture attraverso la fotosintesi e questa richiede in natura circa 60 reazioni metaboliche e una complessa regolazione fisiologica.

Il team di ricerca ha progettato un pathway per la sintesi artificiale dell’amido che si articola in sole 11 reazioni principali, ottenendo per la prima volta in laboratorio una sintesi completa dall’anidride carbonica alle molecole di amido, ha spiegato Ma Yanhe, direttore generale del Tianjin Institute of Industrial Biotechnology.