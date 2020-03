I bambini colpiti dalla Covid-19 tendono a presentare sintomi più lievi rispetto agli adulti, ma il 6% dei bambini - specie i neonati e quelli in età prescolare - si ammala gravemente, con seri problemi respiratori.

Pubblicato su Pediatrics e coordinato da Shilu Tong, del centro medico pediatrico di Shanghai, lo studio - il più ampio mai condotto finora su 2143 minori - mostra inoltre che per metà dei piccoli contagiati l’infezione è lieve con sintomi che comprendono febbre, tosse, affaticamento, congestione delle vie respiratorie, nausea e diarrea, mentre più di un bambino su tre (il 39%) ha una malattia più grave che presenta anche polmonite e problemi polmonari ma senza segni di difficoltà respiratorie.

Lo studio cinese ha evidenziato che del 6% dei bambini che hanno sviluppato la Covid-19 in forma grave (in tutto 125 bambini nel campione esaminato), 13 sono risultati «critici», ovvero a rischio di insufficienza respiratoria (e di insufficienza d’organo (alterazione della funzione degli organi). Gli altri sono stati classificati come «gravi» perché hanno avuto seri problemi respiratori.