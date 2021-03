Oggi cade il decimo anniversario dell’inizio della guerra in Siria. Un conflitto che ha causato uno dei più grandi disastri umanitari dalla Seconda guerra mondiale. Dei circa 21 milioni di siriani, oltre 6,5 milioni sono fuggiti per cercare rifugio soprattutto nei Paesi limitrofi. Il Libano e la Turchia ospitano la maggior parte di loro, mentre circa un milione di profughi siriani ha raggiunto l’Europa. Poco più di sei milioni sono costituiti da sfollati interni in Siria.

Un dramma seguito da anni con estrema attenzione e preoccupazione anche dallo scrittore italo-siriano Shady Hamadi che proprio negli scorsi giorni ha pubblicato il terzo libro (per add Editore) dedicato al suo Paese e alla storia della sua famiglia. Si tratta dell’ultima parte di una trilogia iniziata nel 2013. Un libro scritto...