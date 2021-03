«Il presidente Abdel Fattah al Sisi ha ordinato preparativi per alleggerire il carico del portacontainer gigante arenatosi nel Canale di Suez», ha riferito il capo dell’Authority, l’ammiraglio Osama Rabie alla tv egiziana Extra News. Sulla Ever Given come noto ci sono circa 18’300 container. Una fonte ufficiale delle operazioni in corso per disincagliare la nave venerdì aveva parlato della necessità di rimuoverne 600 ma aveva avvertito che potrebbero volerci «giorni».