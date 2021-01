Un forte terremoto di magnitudo 6.9 si è verificato in Antartide vicino alla base cilena Eduardo Frei, che è stata messa in allerta evacuazione per rischio tsunami.

Poco dopo la scossa di terremoto registrata in Antartide, l’Ufficio nazionale di emergenza del ministero dell’Interno cileno ha lanciato sulla rete di telefonia cellulare un ordine d’evacuazione delle località costiere per pericolo tsunami che doveva riguardare solo il continente del Polo sud ma che per un errore tecnico è arrivato a tutto il Cile, generando scene di panico in varie località costiere. L’Onemi ha poi comunicato l’errore.