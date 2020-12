Il governo croato, riunitosi stamane in seduta straordinaria, ha deciso di proclamare il 2 gennaio giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime del violento terremoto di ieri.

La seduta del governo, destinata a fare una prima stima dei danni, si è aperta con un minuto di silenzio in omaggio alle sette persone morte, secondo un bilancio ancora provvisorio. Il premier Andrej Plenkovic ha lanciato un appello alla popolazione a dar prova di generosità e a mobilitarsi negli aiuti alle regioni colpite dal sisma, una operazione che verrà gestita da protezione civile e Croce rossa croata. Il premier ha al tempo stesso esortato i cittadini a non abbassare la guardia sul piano della prevenzione sanitaria e rispettare le misure in vigore, dal momento che la situazione epidemiologica per il covid-19 resta complessa.