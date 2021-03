È slittato per questa settimana l’invio delle dosi di AstraZeneca in Italia. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa italiana Ansa da fonti qualificate, l’arrivo di 134’000 dosi del vaccino previsto giovedì scorso è stato annullato per motivi logistici a causa della sospensione precauzionale delle somministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi.