La Guardia nazionale tunisina ha annunciato lo smantellamento di cinque cellule terroristiche in tutto il Paese, a Biserta, Ben Arous, Sidi Bouzid, Sousse e Béja. È quanto si legge in un comunicato del portavoce della Guardia nazionale nel quale si precisa che tra l’11 e il 20 settembre scorsi sono state arrestate 73 persone sconosciute ai servizi di sicurezza e 44 persone ricercate, di cui 19 coinvolte in casi di terrorismo. «Questi individui sono stati presi in carico dalle squadre di ricerca e ispezione e nei loro confronti sono state prese misure legali in conformità con le istruzioni del pubblico ministero», si legge ancora nella nota.