O’Neill era stata sollecitata a farsi da parte dagli alleati-avversari unionisti del Dup e da altri partiti essendo finita sotto indagine da parte della polizia per la presunta violazione del distanziamento sociale imposto dalle restrizioni dell’emergenza coronavirus durante i funerali di un veterano dell’Ira, l’ex guerriglia repubblicana.

Lo Sinn Fein tuttavia ha fatto quadrato e ha fatto sapere che O’Neill non intende neppure autosospendersi. Il caso rischia di destabilizzare la coalizione locale, faticosamente rimessa insieme qualche mese fa dopo tre anni di conflitto e vuoto di potere grazie alla mediazione del governo centrale di Londra e di quello di Dublino.

Anche se una fonte del Dup vicina alla premier Arlene Foster ha chiarito che per ora gli unionisti non intendono spingere la polemica fino a far cadere il governo.