Un militare australiano che beve birra dalla protesi di un talebano ucciso. È una delle foto shock ottenute e pubblicate in esclusiva dal «Guardian». L’immagine è stata scattata nel 2009 in un pub non autorizzato, chiamato Fat Lady’s Arms, messo su dalle truppe australiane nella base di Tarin Kowt, capitale della provincia dell’Uruzgan.

La gamba prostetica, secondo quanto riferiscono alcuni militari, apparteneva ad un combattente talebano ucciso in un blitz a Kakarak.

Il militare ritratto nella foto è ancora in servizio. Le immagini shock, ce n’è anche una in cui i soldati australiani ballano con la protesi dell’afghano ucciso, arrivano proprio mentre sui presunti crimini commessi in Afghanistan infuria una polemica tra il governo di Canberra e la Cina e a pochi giorni dalla pubblicazione di un rapporto sull’argomento.

Nel Brereton report, che si occupa del periodo 2005-2016, viene citato il locale dove sono scattate le foto ma non si fa riferimento ai fatti specifici. Si riporta comunque che nell’area in questione «esisteva un diffuso disprezzo delle regole come bere durante le operazioni al Fat Lady’s Arms, poca cura nel vestire, scarsa igiene personale e comportamenti in genere che non sarebbero mai tollerati nell’esercito».

