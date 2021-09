Secondo l’edizione domenicale del quotidiano conservatore Carlo e Bortrick si sono incontrati in Inghilterra, Scozia e Arabia Saudita negli ultimi sette anni. Bortrick ha partecipato alle cene dei donatori ospitate dal principe a Dumfries House, la residenza reale nell’Ayrshire ed ha incontrato il principe a Clarence House, St James’s Palace e Buckingham Palace, nonché all’ambasciata britannica a Riyadh. Secondo il Times, poche settimane prima di questo incontro Bortrick aveva mediato una donazione a sei cifre in beneficenza dal banchiere russo Dmitry Leus, già accusato in patria di riciclaggio, in cambio di un incontro con il principe. Il 5 agosto, poco dopo l’incontro, Bortrick scrisse al russo: «Ho appena avuto un’eccellente visita privata con Sua Altezza Reale il Principe di Galles che apprezza la tua generosità e mi ha chiesto di inviarti i suoi auguri personali». Pare che il banchiere sia stato poi invitato a due eventi privati nelle residenze di Carlo in Scozia, cancellati poi a causa della pandemi di Covid.