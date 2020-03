(Aggiornato alle 12:16) L’escalation dei casi di coronavirus nel mondo si fa giorno per giorno sempre più preoccupante. A livello globale sono quasi sulla soglia dei 130 mila i casi di contagio, secondo la Johns Hopkins University. Ieri, i nuovi casi positivi al test in Svizzera erano 858. I casi confermati sono saliti a 815 (202 in più) secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). In Ticino nella giornata di ieri si sono registrati due decessi legati alla Covid-19. I nuovi casi di contagio sono 52, per un totale di 180 casi.

L’Austria chiude 47 valichi

L’Austria ha annunciato la chiusura di 47 valichi minori con l’Italia. Restano aperti il Brennero, passo Resia, Prato alla Drava e Tarvisio. L’elenco è contenuto nel decreto del ministro degli Interni Karl Nehammer, pubblicato dalla Wiener Zeitung. A Tarvisio/Thorl-Maglern sulla strada statale si potrà entrare in Austria solo dalle ore 6 alle 21. Chiudono, se non già fermi per la chiusura invernale, Pramollo, passo Rombo e passo Stalle. Gli altri valichi sono sentieri alpini, come per esempio il passo dei Tauri.

Oltre il 20% dei decessi solo in Italia

Due decessi su dieci collegati al coronavirus sono avvenuti in Italia: i 1.016 morti nella Penisola rappresentano il 21% delle circa 5.000 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19. E’ quanto emerge dall’aggiornamento «Coronavirus: quello che c’è da sapere», pubblicato dall’Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 12 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. La percentuale italiana, in continua crescita, è seconda solo alla Cina, che conta l’66% dei decessi (percentuale in continua diminuzione), ovvero 3.172.

Berlino tende la mano alle imprese

Il governo tedesco pianifica aiuti miliardari per le imprese, per tutelare i posti di lavoro in Germania. Lo scrive l’agenzia tedesca DPA, citando il piano a cui stanno lavorando il ministro delle Finanze Olaf Scholz e quello del Lavoro Hubertus Heil.

Il Liechtestein chiude le scuole

Dopo l’Italia, la Francia, il Belgio e altri Stati, anche il Principato del Liechtenstein chiude da lunedì tutte le scuole, gli asili e i nidi per l’infanzia. Lo ha annunciato oggi il governo di Vaduz in seguito all’epidemia di coronavirus. La misura è valida fino alle vacanze di Pasqua.

Blocchi al confine sloveno

Da questa mattina le autorità slovene hanno bloccato lungo il confine con l’Italia l’accesso a tutti gli automezzi oltre 3,5 tonnellate che non abbiano targa slovena. Possono invece passare quelli con targa italiana soltanto se diretti in Slovenia e con merce deperibile, dunque non in transito.

Solo 8 nuovi casi in Cina

La Cina ha annunciato un bollettino da coronavirus relativo alla giornata di ieri con nuovi minimi assoluti: appena 8 nuovi casi registrati e 7 decessi, che portano il totale a 3.176. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha riferito anche che 6 morti fanno capo alla provincia dell’Hubei, l’epicentro dell’epidemia, e uno a quella dello Shandong. Sono 1.318 i pazienti dimessi dagli ospedali che portano le guarigioni complessive a 64.111, pari a quasi l’80% (79,33%) degli 80.813 contagi finora accertati.

Aumentano i casi negli States

Sale il bilancio dei contagiati di coronavirus negli Stati Uniti. Sono più di 1.600, i morti sono invece 41.

