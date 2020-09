Per il momento gli esperti non concordano sulla percentuale di asintomatici: una persona infetta che è stata censita come «senza sintomi» può ancora sviluppare i tipici disagi della malattia in seguito. Si parla in questi casi di pazienti presintomatici, ha spiegato all’agenzia Keystone-ATS l’epidemiologo e autore dello studio, Nicola Low. Se il numero di persone prive di sintomi fosse elevato, in teoria si dovrebbe raggiungere velocemente la cosiddetta immunità del gregge. Ma «è molto improbabile che questo sia il caso», ha aggiunto.