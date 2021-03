Sono 38 i morti nelle manifestazioni di protesta in Birmania nella sola giornata di oggi. Lo ha riferito l’inviata speciale dell’ONU per il Myanmar, la svizzera Christine Schraner Burgener.

Oggi è stato «il giorno più sanguinoso» in Birmania dal colpo di Stato del 1. febbraio, con «38 morti», ha detto in una videoconferenza l’inviata. «Siamo così arrivati a oltre 50 morti dall’inizio del colpo di Stato e molti feriti», ha aggiunto durante un collegamento video dalla Svizzera, dove risiede, con i giornalisti dell’ONU.

Alla domanda sulle condizioni imposte dai militari per una visita dell’inviata in Birmania, sollecitata per un mese dall’ONU, Schraner Burgener ha riferito che le è stato detto di essere la benvenuta, ma «non ora», e non prima di aver «risolto i problemi in atto».