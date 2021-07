«Ostacoli significativi alla denuncia dei crimini d’odio in tutta l’Unione europea impediscono l’accesso delle vittime alla protezione e alla giustizia». Lo rileva il nuovo rapporto dell’Agenzia dell’Ue per i diritti fondamentali (Fra) dal titolo «Incoraggiare la segnalazione di crimini d’odio, il ruolo delle forze dell’ordine e di altre autorità».

Secondo quanto emerge, fino a 9 persone su 10 non denunciano le aggressioni, perché «troppo difficile» o per «scarsa fiducia nelle forze di polizia». Ad essere più attaccati sono gli appartenenti ad una minoranza etnica (22%), alla comunità Lgbtiq (19%) o quanti hanno disabilità (17%).

«I Paesi Ue hanno il dovere di garantire a tutti l’accesso alla giustizia. Ma troppe vittime di crimini d’odio non riferiscono le aggressioni e troppi Paesi non registrano correttamente» questo genere di reati, sottolinea il direttore della Fra, Michael O’Flaherty, che sollecita i governi a semplificare le modalità di «segnalazione, migliorare la registrazione, l’indagine e la punizione dei crimini d’odio per difendere pienamente i diritti delle vittime».

Garantire una varietà di percorsi per segnalare i crimini di odio potrebbe incoraggiare più vittime a farsi avanti. Nello studio l’Italia viene citata come esempio positivo per l’istituzione nel 2010 di un indirizzo e-mail dedicato per contattare l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori.