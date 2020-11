«Oggi viene tracciata una svolta nella risoluzione del prolungato conflitto tra Armenia e Azerbaigian. L’occupazione dei territori azeri sta giungendo al termine. A mio parere la soluzione sarà vantaggiosa sia per il popolo dell’Azerbaigian, sia per il popolo dell’Armenia e per tutti i popoli della regione». Lo ha detto il presidente azero Ilham Aliyev.