La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, in visita di Stato in Ucraina per tre giorni, ha avuto oggi un colloquio ufficiale con il presidente Volodymyr Zelenskyy: le discussioni si sono perlopiù concentrate sulla situazione in Ucraina, in particolare nella regione orientale, e su temi globali come la pandemia, indica un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiungendo che per la Svizzera si tratta della prima visita presidenziale bilaterale nel Paese.