Il deputato Joachim Son-Forget, 36.enne eletto nella circoscrizione dei francesi residenti in Svizzera, ha annunciato ieri sera che sarà candidato alle elezioni presidenziali del 2022. «Ho un progetto presidenziale da costruire, da proporre ai francesi», ha detto.

Alla trasmissione Touche pas à mon poste (TPMP) della TV C8, Joachim Son-Forget ha precisato che vuole lanciare la propria candidatura a nome del partito «Valeur Absolue», da lui fondato. Ex membro del Partito Socialista, Son-Forget era stato eletto per la formazione République en Marche, che ha abbandonato nel 2018 dopo diverse polemiche. Ora siede all’Assemblea Nazionale fra i deputati non iscritti a un partito.