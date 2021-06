Sono 1.167 i contagi di coronavirus legati a dei maxi cluster registratisi in Spagna tra studenti in gita di fine anno scolastico a Maiorca e Minorca (isole Baleari). Lo ha detto in conferenza stampa Fernando Simón, responsabile del team di risposta all’emergenza COVID del governo spagnolo. Ci sono inoltre 4.796 persone in quarantena.