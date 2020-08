In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid-19 in Italia (dove oggi è stata tra l’altro decisa la chiusura delle discoteche): sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, ossia quasi 17.000 in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente, secondo i dati del ministero della salute. Le persone attualmente positive alla Covid-19 sono 14.733, 327 in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (787, +23), le terapie intensive (56, +1) e le persone in isolamento domiciliare (13.890, +303). I dimessi ed i guariti sono 203.786 (+146).