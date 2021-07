Sono almeno 31 le vittime e 163 i dispersi in Belgio

Sono almeno 31 le vittime del maltempo in Belgio, secondo l’ultimo bilancio ufficiale diffuso questa sera, e altre 163 persone risultano disperse, contro le 103 contate ieri. Le autorità hanno comunque annunciato la fine delle grandi operazioni di soccorso, anche se le ricerche dei dispersi proseguono a livello locale. «Il pericolo non è più imminente nelle aree colpite. Le operazioni di soccorso sono terminate, ma le operazioni di ricerca sono ancora in corso in diverse aree», ha dichiarato l’unità di crisi belga. «Ora è il momento della bonifica delle aree disastrate e della stima dei danni materiali», ha affermato la stessa fonte.