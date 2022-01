Fra le vittime, almeno 22, compresi 10 bambini, sono morte assiderate nelle loro automobili, bloccate in strada dalla neve, che ha congestionato la cittadina di Murree, nel Punjab.

Nello stesso Punjab altre 7 persone sono morte per il crollo di un tetto che ha ceduto sotto il peso della neve. Altre 12 persone hanno perso la vita e 29 sono rimaste ferite nel distretto nord-occidentale del Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan, in conseguenza delle nevicate ma anche delle piogge. Infine, due bambini sono morti per il crollo di un tetto nel Beluchistan.