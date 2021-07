Sono almeno 125 mila gli americani vaccinati risultati positivi al coronavirus e 1.400 di questi morti. Lo riportano alcuni media USA, secondo i quali si tratta di meno dello 0,08% dei 162,4 milioni di americani completamente vaccinati da gennaio, ovvero uno su 1300. Il dato di 125.000 contagiati fra i vaccinati comunque non ritrae un quadro completo: almeno una ventina di Stati americani non riportano infatti i dati.

Bufera per la limitazione del tracciamento sui vaccinati

È bufera sul Centers for Disease Control and Prevention. La sua decisione di limitare il tracciamento dei casi di COVID fra i vaccinati sta infatti sollevando molti dubbi sulla strategia della autorità sanitarie americane e sulle sue raccomandazioni.

L’agenzia ha sospeso in maggio il tracciamento delle infezioni che non hanno causato il ricovero o provocato il decesso, spingendo molti Stati americani a non raccogliere più questo tipo di dati. Dati che, con la diffusione della variante Delta, sarebbero ora utili.